Die Potsdam Royals haben das Derby in der German Football League gegen die Berlin Rebels deutlich mit 74:20 gewonnen. Der letztjährige Deutsche Meister ließ zu keinem Zeitpunkt der Partie einen Zweifel aufkommen, welches Team vor 3.121 Besuchern im Stadion Luftschiffhafen in Potsdam am Ende das Feld als Sieger verlassen würde. Bereits Ende des zweiten Viertels führten die Royals uneinholbar mit 52:6 und gingen mit diesem großen Vorsprung auch in die Pause.