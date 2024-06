Das Berliner Beachvolleyball-Duo aus Laura Ludwig und Louisa Lippmann hat sich ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gesichert. Das deutsche Duo siegte beim Elite-16-Turnier in Ostrava (Tschechien) am Mittwoch 2:0 (21:14, 25:22) in der Qualifikationsrunde gegen Karla Borger und Sandra Ittlinger.