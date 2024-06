Es steht das erste K.O.-Spiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft seit exakt drei Jahren an. Damals, ebenfalls am 29. Juni, spielte die DFB-Elf im EM-Achtelfinale gegen England - und verlor letztendlich mit 0:2. Bei der Heim-Euro soll alles anders werden. Und so besteht am heutigen Samstagabend (21 Uhr) im EM-Achtelfinale gegen Dänemark die große Chance, die grauen letzten Jahre hinter sich zu lassen.