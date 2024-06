So auch im "Bassy"-Club direkt am Pfefferberg, wo den Frühkommern eine völlig neue Form gemeinschaftlichen Fußballguckens geboten wurde. Wer die Fußballkneipe eher zufällig gewählt hatte, wunderte sich über die Worte, mit denen zwei Reporter das Spielgeschehen kommentierten. Ziemlich freche, für Fernsehreporter eher unübliche Sprüche drangen da ans Ohr.

So ging Fußballgucken bei der Weltmeisterschaft 2002: Berliner Fußballfans, die es sich zeitlich leisten konnten, schlurften morgens in ausgewählte Kneipen, um Spiele zu verfolgen. Sieben Stunden Zeitverschiebung zu den Ausrichterländern Japan und Südkorea ließen die ersten Partien schließlich schon um 8:30 Uhr starten.

Neben Fake-Namen und -Kommentaren erreichte auch das Gemeinschaftsgucken bei der WM 2002 eine neue Qualität, ein neues Publikum. Während andere Werktätige zur Arbeit mussten, tummelte sich in den Fußballkneipen Bauarbeiter, Arbeitslose, Studenten und Soloselbständige. Das war die personelle Melange von Public Viewing in Berlin anno 2002, wobei der Begriff erst vier Jahre später groß Karriere machte.

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland startet in genau einem Monat. Innensenatorin und Polizei haben jetzt einen Einblick in das Berliner Sicherheitskonzept gegeben. Drohnenabwehr, Gesichtserkennung und sind ein Teil davon.

"Die WM 2006 war so etwas wie die Geburtsstunde des Public Viewing in Deutschland", sagt Robert Gugutzer von der Goethe-Universität Frankfurt/Main. Insbesondere die Fanmeilen hätten das Bild geprägt, so der Sportsoziologe. Gleichwohl hätte es das öffentliche Massenfußballgucken schon bei der WM 2002 in Südkorea gegeben - in Japan hatte die Regierung Public Viewings untersagt.

Weil aber Fernsehgeräte teuer und Techniker rar waren, wurden bis 1936 in Berlin 27 "Fernsehgroßbildstellen" eingerichtet, in denen vor Projektor und Leinwand bis zu 300 Personen Platz fanden. Die Olympischen Spiele waren so das erste große Sportereignis, bei dem Wettkämpfe aus dem Olympiastadion live vom Fernsehen übertragen wurden. Bis zu 160.000 Menschen sollen in den Fernsehstuben das täglich achtstündige Sonderprogramm verfolgt haben.

Aber auch die historischen Anfänge des öffentlichen Fußballfernsehguckens führen nach Berlin. Bei den Olympischen Spielen 1936, einer Propagandainszenierung in der Zeit des Nationalsozialismus, gab es in sogenannten Fernsehstuben erstmals Live-Übertragungen von den Wettkämpfen im öffentlichen Raum. Ein Jahr zuvor hatte der weltweit erste reguläre Fernsehsender "Paul Nipkow" sein - aber nur in Berlin empfangbares - Programm aufgenommen.

88 Jahre später haben die Menschen in Berlin viele Möglichkeiten, Sportwettkämpfe wie Fußballspiele auch außerhalb des Stadions zu verfolgen. Im heimischen Wohnzimmer, am Stand via Smartphone, in Kneipen oder eben auf der Fanmeile am Brandenburger Tor - Partyfeeling inklusive. "Sehr viele Menschen gehen zum Fußballschauen, weil sie etwas erleben wollen, und gar nicht mal so sehr, weil sie große Fußballfans sind", sagt Gugutzer. Public-Viewing-Events sollen die Menschen unterhalten, sagt er, seien so zugleich eine moderne Form des Fußballkonsums.

Dass Events eine angemessene Kulisse brauchen, wussten auch die Organisatoren der WM 1990 in Italien, als sie am Vorabend des Finalspiels "Die drei Tenöre" in den Römer Caracalla-Thermen zur ersten großen Musikshow rund um ein Fußballturnier auftreten ließen. Eine der hierzulande eindrucksvollsten Kulissen bietet das Berliner Brandenburger Tor. Auch deshalb wird das Phänomen Fußball-Public-Viewing in Deutschland stark mit der Hauptstadt assoziiert.

"Feiernde Menschen vor dem Brandenburger Tor, das sieht einfach toll aus. Dort war die größte Fanmeile des Landes und daraus entstanden beeindruckende Fernsehbilder, die bis heute nachwirken", so Gugutzer. Längst sei Public Viewing allerdings ein internationales Phänomen und die Stimmung in südeuropäischen und südamerikanischen Ländern manchmal noch eindrucksvoller.