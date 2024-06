Die Olympia-Zweite von Tokio verteidigte am Samstag in Braunschweig mit 65,93 Metern ihren Vorjahrestitel erfolgreich. Mit ihrer Saisonbestweite sicherte sie sich die sechste Meisterschaft nacheinander. "Ich bin sehr erleichtert", sagte Pudenz nach dem Wettkampf. "Ohne diesen Wurf wäre ich nicht nach Paris gefahren."

Diskuswerferin Kristin Pudenz aus Potsdam hat sich als deutsche Meisterin für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert.

Der Titel im 100-Meter-Sprint bei den Frauen ging an Favoritin Gina Lückenkemper. In 11,04 gewann die für den SCC Berlin startende Sprinterin vor Alexandra Burghardt. Die Sprinterin aus Burghausen wurde in 11,26 zeitgleich Zweite vor der Berlinerin Lisa Marie Kwayie.

"Das war jetzt auf jeden Fall nochmal sehr, sehr wichtig, anständig zu performen", sagt Doppel-Europameisterin Lückenkemper in der ARD und hob die Bedeutung der Ansha-Zeit hervor. "Ich habe wahnsinnig Gänsehaut gehabt, allein auch wegen der Reaktion im Stadion, das war so ein unbeschreiblich schöner Moment auch für einen Athleten, den es gar nicht betrifft."