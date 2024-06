"17-jährige Judoka aus Frankfurt (Oder) ist Europameisterin"

Die Frankfurterin Charlotte Nettesheim ist neue Europameisterin im Judo. Die 17-Jährige vom Judo Club 90 Frankfurt (Oder) gewann am Donnerstagabend die U18-Europameisterschaft in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Im Finale in der Klasse bis 48 Kilogramm besiegte Nettesheim vorzeitig die Polin Barbara Twarowska.