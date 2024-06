Ein Gewitterband mit Sturmböen und Hagel zog am frühen Abend über die Region hinweg. Die Public Viewing-Orte am Brandenburger Tor und vor dem Reichstag wurden vorsorglich geschlossen. Inzwischen wurde aber Entwarnung gegeben.

Die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag in Berlin sind wieder geöffnet. Das bestätigten die Veranstalter gegenüber rbb|24. Wegen eines über der Stadt hinweg ziehenden Unwetters waren die beiden Orte am späten Nachmittag geräumt worden.

Kurz nach Beginn des in Berlin stattfindenden EM-Spiels zwischen Polen und Österreich wurde der Zugang dann wieder gewährt. Zuvor hatte auch der Deutsche Wetterdienst seine zuvor ausgesprochene Unwetter-Warnung wieder aufgehoben.