Niederlande gegen Österreich im Olympiastadion - Zehntausende Fußball-Fans ziehen vor EM-Spiel durch Berlin

Di 25.06.24 | 17:12 Uhr

imago images/A. Friedrichs Video: rbb|24 | 25.06.2024 | Bild: imago images/A. Friedrichs

Berlin-Westend leuchtet am Dienstagnachmittag "oranje". Tausende holländische Fußball-Fans haben sich vom Messegelände mit einem Fanmarsch in Richtung Olympiastadion bewegt, wo am Abend das EM-Spiel gegen Österreich stattfindet.



In Berlin wird am Dienstagabend (18 Uhr) eine weitere Partie der Fußball-EM im Olympiastadion ausgetragen. Vor dem abschließenden Vorrundenspiel der Niederlande gegen Österreich bei der Euro 24 haben sich Zehntausende Fans beider Mannschaften in der Stadt versammelt: die Niederländer am Platz vor den Messehallen am Funkturm, die Österreicher am Breitscheidplatz. Vor allem die holländischen Anhänger waren mit ihren knall-orangenen Trikots in der gesamten Stadt deutlich zu erkennen.



Stimmung ausgelassen und friedlich

Rund 15.000 Oranje-Fans stimmten sich laut Polizei bei einem fröhlichen Fanmarsch vom Hammarskjöldplatz vor den Berliner Messehallen zum Olympiastadion ein. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen und filmten mit ihren Handys die ausgelassenen Gesänge im Stadtteil Westend auf dem Weg zum Stadion. Auch der berühmte "Oranjebus", ein in den Farben der niederländischen Nationalelf gehaltener Doppeldeckerbus, war dabei. Die Stimmung war laut Polizei zunächst friedlich. Außer einigen "fußballtypischen Begleiterscheinungen" gebe es keine Vorkommnisse, sagte ein Polizeisprecher. Von einer ausgelassenen Stimmung zeugten auch Aufnahmen von gemeinsamen Feiern österreichischer und niederländischer Fans in sozialen Medien.

40.000 Fans in Berlin erwartet

Der niederländische Botschafter Ronald van Roeden schaute sich das Spektakel beim Start am Hammarskjöldplatz an. "Es ist einfach schön, selbst zu gucken, was hier passiert", sagte Botschaftssprecher Herman van Gelderen. "Bislang ist die Stimmung bei den Spielen gut. Bislang ist es eine große Oranje-Party."



Mit ihrem Tanz zu dem Party-Hit "Links Rechts" der Gruppe "Snollebollekes" hatten Zehntausende Holländer bereits vor den ersten beiden EM-Spielen in Hamburg und Leipzig für viele Berichte gesorgt. In den sozialen Medien gingen Videos viral von Aufnahmen, die zeigen, wie die Fans über die Straße hüpften. In Berlin trat der Sänger aber nicht auf. Beim EM-Spiel in Leipzig feierten zuletzt rund 25.000 Oranjes. Nach Berlin wollten nach Angaben des niederländischen Fußballverbands KNVB etwa 40.000 Anhänger kommen. Rund 20.000 davon wurden laut Botschaftssprecher van Gelderen auf den Fanzonen am Brandenburger Tor und vor dem Reichstagsgebäude erwartet. Die Fanzonen sind seit 14 Uhr geöffnet.

Österreicher am Breitscheidplatz

Die österreichischen Fans versammelten sich wie bereits vor ihrem ersten Spiel in Berlin am vorigen Freitag gegen Polen auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche. Von ihnen sind mindestens 20.000 dabei. Rund 8.400 Anhänger in Rot-Weiß beteiligten sich laut Polizei an einem Fanmarsch.



Die Verkehrsinformationszentrale hatte frühzeitig vor Staus und Behinderungen rund um das Olympiastadion geraten. Sie riet den Fans, rechtzeitig loszufahren. Autofahrer mussten am Dienstagnachmittag viel Geduld haben in der Stadt.



