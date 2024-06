rbb|24: Paula Santana, während der EM gibt es in Ihrer Gedenkstätte eine besondere Führung mit dem Titel "Fußball im KZ Sachsenhausen". Was hat es damit auf sich?

Ja, vor allem nach der Kriegswende 1942. Damals gab es für Deutschland im Krieg die ersten großen Niederlagen. Die Rückschläge für die Nationalsozialisten bedeuteten, dass die Rüstungsproduktion hochgefahren wurde. Da viele Männer nicht mehr als Arbeitskräfte in den Fabriken zur Verfügung standen, wurden immer mehr KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter herangezogen. Bei den Fußball-Turnieren ging es dann um Erholung und Motivation für die Häftlinge. Es wurde sich eine Strategie überlegt, wie die Rüstungsproduktion und die Arbeitsmoral der Häftlinge hochgehalten werden konnte. Üblicherweise wurden deshalb an Sonntagen Fußballspiele ausgerichtet, aber beispielsweise auch Theateraufführungen veranstaltet. Neben dem Fußball gibt es zudem Berichte über Boxen, Leichtathletik, Wrestling, Basketball oder Volleyball im Lager.

Die Häftlingsgesellschaften, also die verschiedenen Arbeitskommandos und Nationen, haben sich untereinander sehr gut organisiert und die Turniere - mit Zustimmung der Lagerleitung - ausgerichtet. Nach 1942 geschah das aus den oben genannten Gründen regelmäßig. Bei der Organisation ging es auch um ganz banale Dinge: Viele Häftlinge hatten keine Schuhe, es musste also ein Kontakt in die Effektenkammer hergestellt werden, um Schuhe, Trikots oder Bälle zu beschaffen. Das war eine Mischung aus Tauschhandel und kleineren Diebstählen.

Und für den Gewinner gab es einen Pokal, gefertigt aus einer Handgranate.

Der Pokal stammt aus einem KZ-Außenlager in Falkensee. Dort spielten norwegische, polnische, französische und deutsche Häftlinge in Mannschaften gegeneinander. Diesen schweren Pokal trugen zwei norwegische Häftlinge anschließend abwechselnd zurück ins KZ Sachsenhausen. Sie hatten den Pokal an einer Schnur um ihre Hälse. Nach der Befreiung des Lagers nahmen sie ihn sogar mit nach Norwegen. Heute ist der Pokal in unserer Austellung zu sehen, nachdem er im Büro des norwegischen Fußballvereins ehemaliger Sachsenhausen-Häftlinge wiedergefunden wurde. Erst 2006 wurde er an die Gedenkstätte übergeben.