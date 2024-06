An diesen Tagen spielen Hertha BSC, Union Berlin, Cottbus und Viktoria im DFB-Pokal

Do 13.06.24 | 16:26 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC spielt sein Erstrundenspiel bei Hansa Rostock im DFB-Pokal am 18. August. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag verkündet. Anpfiff der Partie ist am Sonntagnachmittag um 15:30 Uhr.