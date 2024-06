Brandenburg will Mädchenfußball stärker fördern

So 16.06.24 | 13:25 Uhr

Das Land Brandenburg will mehr Mädchen für Fußball begeistern. Dafür sollen 310.000 Euro aus Lottomitteln bereitgestellt werden, um das Projekt "Girls Soccer Brandenburg" der Sportjugend und des Fußball-Landesverbandes zu unterstützen, wie das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport am Sonntag zum Auftakt des Projekts bei einem Fußballturnier für Mädchen im Görlitzer Park in Berlin mitteilte.