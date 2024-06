Der gebürtige Hannoveraner startete seine Karriere bei Hannover 96. Über die Nachwuchsleistungszentren des VfL Wolfsburg und von Werder Bremen kam Rorig auch in den Junioren-Bundesligen für beide Vereine zum Einsatz. 2020 wechselte er zum 1. FC Magdeburg in die dritte Liga, anschließend zum VfL Osnabrück. Rorig kommt bisher auf 49 Drittliga- und zehn Zweitligaspiele, die alle in der abgelaufenen Saison, wobei er in Osnabrück in der vergangenen Rückrunde nicht mehr zum Zuge kam.