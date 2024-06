Dass schon die Fanmeile allein nicht ausreichen würde, um die in Berlin ansässigen Fans der türkischen Auswahl zu beherbergen, das dürfte auch den Organisatoren der sogenannten Fan-Zone am Brandenburger Tor im Vorfeld der Fußballeuropameisterschaft klar gewesen sein. Trotzdem sind dort einige brisante Begegnungen außen vor, nicht nur die der Türken.

Am Donnerstagabend etwa sammelten sich einige italienische Fans auf der Kunstrasenfläche auf der Straße des 17. Juni - in gespannter Erwartung des EM-Krachers zwischen ihrer Nationalmannschaft und den Spaniern. Stattdessen sahen sie den Fußballfilm "Fever Pitch" über die Leinwände flimmern.

Tatsächlich sieht das Programm in der sogenannten "Fan Zone am Brandenburger Tor" vor, erst ab dem Viertelfinale (ab 05.07.) ausnahmslos alle EM-Partien auf den fünf Großleinwänden zu zeigen. Bis dahin beschränkt sich das Public Viewing auf sämtliche Partien an den Tagen, an denen die DFB-Elf spielt sowie auf sämtliche Begegnungen an den Tagen, an denen eine EM-Partie im Olympiastadion stattfindet.

Von 0 auf 100 in EM-Stimmung: Der Fußball das Stadtbild in Berlin. Ob gut gefüllte Fanmeile, Rauch überm Olympiastadion, sehr viel Müll oder absurde Verkleidungen der Fans - eine Bildergalerie mit Eindrücken aus den ersten Tagen.

Was dahinter steckt: Die für das Programm in den Fan-Zonen federführende Abteilung Kulturprojekte Berlin will auch für Menschen "die nicht unbedingt Fußballfans sind", ein Angebot schaffen, die Europameisterschaft zu erleben. Das teilte die Medienbeauftragte Petra Neye auf rbb24-Nachfrage mit.



So soll sich die Hauptstraße am Brandenburger Tor, die quer durch den Tiergarten führt, an Tagen ohne Übertragung in ein riesiges Freiluftkino verwandeln (das nächste Mal am 27. Juni, wenn "Kick it Like Beckham" läuft). Die installierte Kunstrasenfläche soll überdies Passanten als "Pop-Up-Park" dienen.

Trotzdem scheint die Fanmeile programmtechnisch nicht so sehr ausgelastet, als dass dort nicht weitere Fußball-Leckerbissen laufen könnten. Neye verweist indes auf die Fanzone am Reichstag, wo "auf mehreren großen Screens" ausnahmslos alle Begegnungen gezeigt werden. Bis zu 10.000 Menschen können sich dort versammeln.

Neye erinnert daran, dass die Fanmeile noch zu keinem internationalen Fußballturnier seit der WM 2006 sämtliche Spiele gezeigt habe.