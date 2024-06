Veranstalter hoffen auf Besucherrekord in Berlin zum Deutschland-Spiel

Pünktlich zum dritten Spiel des DFB-Teams am Abend gegen die Schweiz ist die Kapazität der EM-Fanmeile auf der Straße des 17. Juni deutlich vergrößert worden. Das Wetter scheint mitzuspielen, was Public Viewing in der Region angeht.