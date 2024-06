Im Zuge des EM-Spiels zwischen Polen und Österreich ist ein polnischer Fan verunglückt. Auch an der Fanmeile am Brandenburger Tor hatten die Einsatzkräfte mit den Anhängern zu tun. Und vor der Begegnung waren die Fanzonen zeitweise gesperrt.

Mittlerweile hat sich der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) zu dem Vorfall geäußert und klar von der rechtsextremen Botschaft distanziert. "Der ÖFB ist sehr betroffen, dass so ein Transparent trotz strenger Kontrollen ins Stadion gelangt ist. Nationalteam und Verband stehen ganz klar für Toleranz, Vielfalt und Integration in allen Bereichen unserer Gesellschaft", hieß es am Samstag in einem Statement des Verbandes.

Das Banner sei nicht der organisierten Fanszene des Nationalteams zuzuordnen, hieß es vom ÖFB. "Fanbeauftragte des ÖFB haben sofort eingegriffen und die Aktion, die kurz vor Spielende rund zwei Minuten gedauert hat, auch dokumentiert. Nun wird an der Klärung der Identität der handelnden Personen gearbeitet. Hetzerische Botschaften wie diese haben im Fansektor des Nationalteams keinen Platz", teilte der Verband mit.

Der ÖFB positioniere sich seit Jahren ganz klar gegen Extremismus und leiste viel Präventionsarbeit, "denn dies steht in krassem Widerspruch zu allen Werten, die der ÖFB und der Fußball verkörpern."