Teams, Quartiere, Trainings - Fragen und Antworten rund um die Fußball-EM in Berlin und Brandenburg

Mo 03.06.24 | 16:40 Uhr

Bild: imago images/Jürgen Heinrich

In weniger als zwei Wochen startet die Fußball-EM in Deutschland. Auch in Berlin und Brandenburg werden dabei hochklassige Mannschaften zu sehen sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Teams, Quartiere und Trainings.

Spielplan Berlin imago images/Schönig Vorrunde 15. Juni um 18 Uhr: Spanien - Kroatien 21. Juni um 18 Uhr: Polen - Österreich 25. Juni um 18 Uhr: Niederlande - Österreich

K.o.-Phase 29. Juni 2024 um 18 Uhr: Achtelfinale (2. Gruppe A - 2. Gruppe B) 6. Juli um 21 Uhr: Viertelfinale 14. Juli um 21 Uhr: Finale

Welche Mannschaften spielen im Olympiastadion?

Während des Turniers wird das Berliner Olympiastadion Austragungsort für drei Vorrundenspiele, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale und das Endspiel am 14. Juli sein. Zum ersten Mal rollt der Ball in der Hauptstadt am 15. Juni, wenn es in der Gruppe B zum Top-Spiel zwischen dem dreifachen Europameister Spanien und dem Vizeweltmeister von 2018 Kroatien kommt. Im weiteren Verlauf der Vorrunde finden im Olympiastadion dann noch zwei Duelle der Gruppe D statt: Österreich trifft erst auf Polen und wenige Tage später auf die Niederlande.

Auch im Achtelfinale wird man sich wohl über namhafte Spieler freuen können. In der Hauptstadt trifft der Zweite der deutschen Gruppe A (Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz) auf den Zweiten der Krachergruppe B (Spanien, Kroatien, Italien, Albanien).

Gibt es noch Tickets?

Insgesamt 2,7 Millionen Tickets warf die Uefa für die Partien in München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Dortmund, Köln, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf und Gelsenkirchen auf den Markt - alle sind vergriffen. Nur deutlich teurere Hospitality-Pakete stehen noch zur Verfügung. Über eine vom Verband regulierte Ticketbörse kann man allerdings noch nach Karten suchen, die von anderen Fans zum Verkauf angeboten werden. Sich auf einem inoffiziellen Zweitmarkt umzusehen - davon rät die Uefa explizit ab. Nach dem Ende der Gruppenphase werden noch mal Tickets für Fans der für die K.o.-Spiele qualifizierten Teams angeboten. Wer keine Karte mehr ergattern kann, der findet hier alles Wissenswerte zum Public Viewing in Berlin und Brandenburg.

Wer schlägt in Berlin und Brandenburg sein Quartier auf?

Ihr festes Quartier - oder auch Base Camp - werden in der Region nur zwei Teams aufschlagen: Österreich und Kroatien. Die österreichische Nationalmannschaft wird das Schlosshotel am Grunewald beziehen. Hier hatte bereits das DFB-Team bei der Heim-WM im Jahr 2006 gewohnt. Da Österreich in der Vorrunde gleich zweimal im Olympiastadion ran muss, ist die Anreise kurz. Auch zum Training, denn hierfür nutzt die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick das Gelände von Zweitligist Hertha BSC. Kroatien verschlägt es hingegen nach Brandenburg, genauer gesagt nach Neuruppin. Das vier Sterne Hotel Resort Mark Brandenburg liegt direkt am Ufer des Ruppiner See und wurde in der Vergangenheit bereits von einigen Fußballvereinen bezogen, unter anderem Hertha, Union und dem FC Sevilla. Trainiert wird im Stadion des MSV Neuruppin, wo der Rasen bereits seit Wochen perfekt für die Stars um Luka Modric gepflegt wurde.

Wie nah kann man den Starspielern kommen?

Neuruppin bereitet sich bereits darauf vor, dass zahlreiche kroatische Anhänger ihre Mannschaft nach Brandenburg begleiten werden. In den Unterkünften und Hotels seien kaum noch Zimmer frei, erzählte Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle. Und die Fans bekommen vor Ort sogar die Chance, ihre Stars einmal aus nächster Nähe kicken zu sehen. Die UEFA schreibt den Teams mindestens eine öffentliche Trainingseinheit an ihrem Hotelstandort vor. Und diese wird in Neuruppin ordentlich zelebriert: rund um die Ankunft der kroatischen Nationalmannschaft am 9. Juni und das öffentliche Training am 10. Juni organisiert die Stadt eine große Willkommensfeier. Fast 4.000 Besucher werden erwartet. Wann das österreichische Team seine Fans zur öffentlichen Trainingseinheit in das Hertha-Amateurstadion einlädt, steht hingegen noch nicht fest.

Wo trainieren die anderen Teams, wenn sie im Olympiastadion spielen?

Natürlich wurden auch für die Mannschaften Trainingsmöglichkeiten geschaffen, die ihr Base Camp woanders haben und nur für eine Partie in die Hauptstadt reisen. Damit sich diese in der Vorrunde nicht mit Kroatien und Österreich in die Quere kommen, wurde das Mommsenstadion im Charlottenburger Ortsteil Eichkamp hergerichtet und dient während der EM als sogenannte "Transfer Venue", also temporäre Trainingsstätte für wechselnde Teams. Es wurde ein neuer Rasen verlegt, eine Rasenheizung eingebaut und eine neue Beregnungsanlage installiert. Nach der Europameisterschaft sollen dann auch die Zuschauerbereiche und Beschallungsanlage modernisiert werden, und für die Polizei eine temporäre Wache und Videoanlage mit drei Kameras installiert werden, damit das Stadion nach Abschluss der Arbeiten drittligatauglich ist.

