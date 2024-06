Mit Cristian Fiél startet Hertha abermals die Mission "Bundesliga-Rückkehr" - auch wenn der neue Trainer es so deutlich nicht ausdrückt. Im exklusiven Interview spricht er über Vorfreude, die Personalie Reese und seine Vergangenheit bei Union Berlin.

Es ist große Vorfreude. Es ist das eine, sich vorzubereiten, alleine in seinem Büro zu sein oder mit dem Co-Trainer. Und jetzt gehst du durch die Kabine und die Jungs sind bei der Vorbereitung und du kannst das ein oder andere Gespräch führen. Jetzt fehlt nur noch der Ball, der grüne Rasen. Das bekommen wir morgen und dann geht es schon los.

Cristian Fiél: Für mich ist es eine große Möglichkeit, einen nächsten Schritt zu machen, von einem außergewöhnlichen Verein Trainer sein zu dürfen und eine Mannschaft, die viel Qualität hat, übernehmen zu dürfen. Und das war für mich der Moment, an dem ich gesagt habe, ich will das unbedingt machen.

rbb|24: Herr Fiél, als Hertha BSC Sie kontaktiert hat, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?

Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, dass er unfassbar wichtig ist für das Ganze hier. Wir wissen, wie der Fußball ist. Jetzt ist er hier und darüber freue ich mich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit auf dem Platz mit ihm ab morgen. Und alles andere, leider muss ich das so sagen, wird man dann sehen.

Fleiß, harte Arbeit, das hat in der abgelaufenen Saison Fabian Reese verkörpert. Wie wichtig wäre ein Spieler von seinen fußballerischen Möglichkeiten und natürlich auch seinem Charakter für ihre Mannschaft in der kommenden Saison?

Das wird man dann sehen. Ich glaube aber, dass der Kader so zusammengestellt ist, dass du eine dieser Mannschaften sein kannst, die da oben mitspielt, ohne jetzt eine Platzierung zu nennen, das steht für mich außer Frage. Sonst wäre ich auch nicht hier. Darum wird es gehen. Aber durchs Reden ist man noch nie aufgestiegen. Es geht darum, hart zu arbeiten, fleißig zu sein und dann das Beste auf den Platz zu kriegen. Und dann muss man gucken, was rauskommt.

In der Vorsaison schloss Hertha als Neuntplatzierter ab, doch der Anspruch ist in Berlin ein anderer. Was ist in der kommenden Saison möglich, was ist das Ziel?

Das ist im Fußball so. Die Vorfreude ist riesengroß. Jetzt geht es darum, in der Vorbereitung gut zu arbeiten, Inhalte gut zu vermitteln, so dass die Jungs schnell wissen, wo wir hinwollen.

Wie ist es für Sie ganz persönlich, jetzt in einem komplett neuen Umfeld zu sein?

Dann nehmen wir die Mannschaft, die da ist, die auch in der vergangenen Saison gespielt hat. Was haben Sie bisher analysiert? Was sind die Baustellen?

Ich glaube, dass mir das nicht zusteht, eine Analyse darüber zu machen, was letzte Saison passiert ist. Es geht darum, meine Idee von Fußball den Jungs so schnell wie möglich nahe zu bringen, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Und dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es eine gute Saison wird.

Kurzer Rückblick in die Jahre 2001, 2002, als Sie Anfang zwanzig waren: Sie waren Spieler beim 1. FC Union. Was war das für Sie für eine Zeit, damals als ganz junger Mann?

Ich war das erste Mal von zu Hause weg. Und zwar nicht um die Ecke, sondern es war ziemlich weit von Stuttgart. Dann habe ich ein super erstes Jahr gespielt. Dann hatte ich die Möglichkeit, in die Bundesliga zu gehen. Wir haben international gespielt. Das ist eine Zeit in meinem Leben, die ich nie vergessen werde und auch nicht missen will.

Warum werden Sie auch diese Zeit bei Hertha nie vergessen, die jetzt vor Ihnen liegt?

Weil sie hoffentlich sehr erfolgreich sein wird.