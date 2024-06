Der Terminkalender von Fußball-Zweitligist Hertha BSC in der Saisonvorbereitung füllt sich weiter. Wie die Berliner am Montag mitteilten, stehen drei weitere Testspiele fest.

Union Berlin und Hertha BSC reisen in der 1. Runde des DFB-Pokals gen Norden. Die Köpenicker sind in Greifswald gefordert, Hertha in Rostock. Die Landespokalsieger Viktoria 1889 und Energie Cottbus dürfen sich auf Duelle gegen Erstligisten freuen.

Zunächst tritt die Mannschaft am 6. Juli (17 Uhr) beim Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt an. Weiter geht es mit der Partie am 10. Juli (18 Uhr) beim SV Babelsberg 03 sowie einer Reise in die Lausitz am 16. Juli (18:30 Uhr) zu Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus. Ein Testspiel am 13. Juli gegen den FSV Zwickau stand schon länger fest.

Für das Spiel im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion können Fans bereits Tickets kaufen. Infos zu dem Verkauf der Eintrittskarten für die weiteren Begegnungen soll es laut Verein Mitte oder Ende Juni geben.

Vom 18. bis 27. Juli geht es für den Hauptstadt-Klub dann ins Trainingslager nach Österreich. In Walchsee in Tirol sind ebenfalls Testspiele geplant, die Gegner aber noch nicht bekannt. Die Saison der 2. Bundesliga startet dann am 2. August.