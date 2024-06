Während in den großen Fußballstadien Deutschlands in den kommenden Wochen in die europäische Elite bei der EM um den Titel kämpft, macht sich auch das beschauliche Woltersdorf im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree bereit für ein ganz besonderes Fußballspiel. Mit einer großen Plakataktion wird das Saisonfinale des heimischen SV 1919 Woltersdorf in der Kreisliga Ostbrandenburg Nord gegen den SV Gartenstadt 71 beworben.