Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit vier Geldstrafen in Gesamthöhe von 40.200 Euro belegt. Wie der DFB am Freitag mitteile, kann der Verein davon bis zu 13.100 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Dies sei dem DFB bis zum 31. Dezember 2024 nachzuweisen. Der Kontrollausschuss des DFB regt diesbezüglich an, den Strafnachlass für Fan-Dialoge zu nutzen.