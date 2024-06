Internationale Springermeeting in Cottbus findet auch 2025 statt

Do 06.06.24 | 16:45 Uhr

Auch im kommenden Jahr wird es in Cottbus ein internationales Springermeeting geben. Das hat der rbb am Donnerstag vom langjährigen Meetingdirektor Ulrich Hobeck erfahren. Eigentlich war in diesem Jahr das Aus verkündet worden.