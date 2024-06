Tennisturnier in Berlin

Anna Kalinskaya steht im Finale der Ladies Open in Berlin. Die Russin gewann beim Tennisturnier im Grunewald ihr Halbfinale gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Viktoria Asarenka nach starkem Start am Samstag in drei Sätzen mit 6:1, 6:7 und 6:1.