Do 18.07.24 | 17:12 Uhr

Die Frauen von Alba Berlin starten mit Top-Duellen in ihre erste EuroCup-Saison. Wie die Auslosung der Vierergruppen in München ergab, treffen die Berliner Basketballerinnen in der Gruppe H mit Kibirkstis Vilnius auf die Meisterinnen aus Litauen, mit Elitzur Ramla auf die Meisterinnen aus Israel und auf VBW Arka Gdynia aus Polen.