Auch ohne ihre Stars haben Deutschlands Basketballerinnen den Olympia-Test gegen Nigeria in Berlin mit Bravour bestanden. Die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis setzte sich am Freitag gegen den Afrikameister 77:63 (40:31) durch und gewann das einzige Länderspiel in der Heimat in diesem Sommer. Beste Werferinnen beim EM-Sechsten waren die gebürtige Amerikanerin Alexis Peterson (22 Punkte), die gerade erst einen deutschen Pass bekommen hat, und Marie Gülich (16).

In Berlin treten am Freitag die deutsche Frauen- und die Männerauswahl im Basketball zur Olympia-Vorbereitung an. Im Fokus stehen dabei die Berliner Geschwisterpaare Franz und Moritz Wagner sowie Satou und Nyara Sabally.

Ohne das Trio hatte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes gegen den Olympia-Elften von Tokio zunächst Probleme. Nigeria spielte aggressiv und versuchte es mit vielen Dreipunktwürfen, noch vor der Halbzeit gingen die Gastgeberinnen aber in Führung und steigerten sich angeführt von der überragenden Aufbauspielerin Peterson merklich. Auch vor dem Schlussviertel betrug die Führung noch 53:49 - und Deutschland baute sie bis zur Schlusssirene noch aus.

Viel Zeit bis zum ersten Olympia-Turnier für das Team überhaupt bleibt nicht mehr, bereits am Montag in einer Woche geht es los. Zuvor stehen in London noch zwei Tests gegen Gold-Favorit USA und Großbritannien auf dem Programm. Dort sollen endlich auch die Sabally-Schwestern und Fiebich dabei sein. In der Vorrunde in Lille geht es dann in Gruppe C zum Auftakt gegen Belgien und anschließend noch gegen Japan und die USA um den Einzug in die K.-o.-Runde.