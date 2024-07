Das EM-Achtelfinale der Türkei gegen die Niederlande startet am Abend in Berlin. Am Nachmittag müssen die Fanzonen in Berlin-Mitte wegen drohender Gewitter geschlossen werden. Ob sie später wieder geöffnet werden können, wird geprüft.

"Die beiden Berliner Fan Zones (...) werden aufgrund aufziehender Unwetter und Sturmböen am heutigen Samstag (...) temporär geschlossen und geräumt", hieß es.

Die beiden Fanzonen für die Euro 24 in Berlin vor dem Brandenburger Tor und vor dem Reichstag müssen wegen aufziehender Sturmböen geschlossen werden. Das teilte der Veranstalter am Nachmittag mit.

Im EM-Viertelfinale in Berlin geht es beim Duell der Türkei mit den Niederlanden um viel. Der Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan hebt das Spiel stärker auf eine politische Ebene. Fragen und Antworten zum Spiel der Niederlande gegen die Türkei.

Die Besucher würden angeleitet, sich in Richtung Hauptbahnhof von der Fan Zone in sichere Bereiche zu begeben und keinesfalls in den Tiergarten zu gehen.

"Je nach Entwicklung der Wetterlage können die Fan Zones zum Spiel Niederlande-Türkei am Abend wieder geöffnet werden", teilte der Veranstalter weiter mit.

Die Türkei und die Niederlande spielen um 21 Uhr im Berliner Olympiastadion ihr Achtelfinale. Am Nachmittag trafen sich an unterschiedlichen Punkten in der Stadt bereits Zehntausende Fans beider Mannschaften.

Zuvor tragen England und die Schweiz um 18 Uhr ihr Viertelfinale aus. Gespielt wird in Düsseldorf.