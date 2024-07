Basketball-Vizemeister Alba Berlin muss in der neuen Saison in der Bundesliga und Euroleague einen neuen Kapitän bestimmen. Mit Johannes Thiemann verlässt der aktuelle Teamleader nach insgesamt sechs Jahren die Berliner, wie der Verein am Samstag mitteilte. Der 30 Jahre alte Weltmeister gewann mit Alba fünf Titel und sucht nach Ablauf seines Vertrages eine neue Herausforderung.