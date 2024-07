Sterling Brown verlässt den Berliner Basketballklub Alba Berlin nach nur einem Jahr wieder. Der US-Amerikaner nutzt dafür eine Vertragsklausel, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Der 29-Jährige hatte sich erst im Sommer 2023 den Berlinern angeschlossen. Alba war seine erste Station in Europa. Zuvor spielte der Shooting Guard für die Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers - dabei sammelte er beinahe 300 Einsätze in der NBA an.