Die zeitgenauen Terminierungen der Bundesliga-Spieltage 1 bis 5 sind in der 29. Kalenderwoche (15. bis 19. Juli) geplant, heißt es seitens der DFL. In der 2. Bundesliga sind die konkreten Ansetzungen der Spieltage 1 und 2 in der kommenden Woche (8. bis 12. Juli) vorgesehen, die der Spieltage 3 bis 7 zusammen mit den ersten Bundesliga-Terminierungen in der 29. Kalenderwoche.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga zur Saison 2023/24 veröffentlicht. Der 1. FC Union Berlin gastiert am 24. oder 25. August zum Saisonauftakt beim 1. FSV Mainz 05, Hertha BSC beginnt am 3. oder 4. August zu Hause gegen den SC Paderborn.

Union Berlin hat ein recht gemischtes Auftaktprogramm, blickt man auf die ersten fünf Partien. Der Saisonauftakt gegen Mainz 05 hat eine besondere Bedeutung, da es ein Wiedersehen der Mainzer mit Ex-Coach und nun Union-Trainer Bo Svensson ist. Mit den 05ern und Aufsteiger St. Pauli beginnen die "Eisernen" gegen zwei machbare Gegner, doch darauf folgen RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach.

"Wir freuen uns auf die neue Saison und haben mit den ersten drei Gegnern ein intensives Anfangsprogramm. Wir wollen den Bundesligastart so erfolgreich wie möglich gestalten und fiebern insbesondere dem ersten Heimspiel entgegen", sagte Unions Sport-Geschäftsführer Horst Heldt.

Hertha beginnt seine Zweitligasaison mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Ein gutes Omen? Schließlich konnten die Berliner in der Vorsaison beide Partien gegen die Ostwestfalen gewinnen. Am zweiten Spieltag steht allerdings das schwierige Auswärtsspiel beim Hamburger SV an - die erste Reifeprüfung für die Mannschaft von Neu-Coach Cristian Fiél, ehe es mit Regensburg und Kaiserslautern merklich leichter werden sollte. An Spieltag fünf wartet bereits Fortuna Düsseldorf, das in der Relegation nur knapp gegen Bundesligist Bochum scheiterte und damit ein weiterer Konkurrent um den Aufstieg ist.