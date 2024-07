Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat im Trainingslager am österreichischen Walchsee ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen gewonnen. In insgesamt 120 Minuten, unterteilt in vier Abschnitte mit jeweils 30 Minuten, setzten sich die Herthaner in der Silberstadt Arena in Schwaz mit 1:0 gegen die Mannschaft aus den Niederlanden durch. Den Treffer erzielte Haris Tabakovic in der 16. Minute.