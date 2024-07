2015 hat Geschke seinen größten Tour-Erfolg gefeiert: in Pra Loup gewann er eine Bergetappe der Tour. "Es ist der Moment meiner Karriere, der alles andere in den Schatten stellt. Unvergesslich. Für diesen einen Tag hat sich alles gelohnt, was ich bis dahin gemacht habe", so Geschke gegenüber der Sportschau. | Bild: IMAGO / Belga