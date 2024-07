Die BR Volleys haben für die Gruppenphase der Volleyball-Champions-League attraktive Gegner erhalten.

Der deutsche Meister trifft im Pool A auf den polnischen Meisterschaftsdritten Projekt Warschau sowie auf Greenyard Maaseik aus Belgien und den slowenischen Serienmeister Volley Ljubljana. Das ergab die Auslosung in der Zentrale des Europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) am Dienstag in Luxemburg.