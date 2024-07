Do 25.07.24 | 17:43 Uhr

Die ehemalige Turbine-Spielerin Bianca Schmidt ist ab sofort Teammanagerin beim Bundesliga-Aufsteiger Turbine Potsdam. Das verkündete der Verein am Donnerstag. Schmidt hatte nach dem Aufstieg in die Bundesliga in der vergangenen Saison ihre Karriere bei den Potsdamerinnen beendet. Nun wird die 34-Jährige eine leitende Funktion übernehmen.

Als Teammanagerin soll Schmidt "Bindeglied zwischen Präsidium, Trainerstab und Mannschaft fungieren", so der Verein in einer Pressemitteilung. "Ich freue mich auf das neue Aufgabenfeld und bin froh über das Vertrauen was mir entgegengebracht wird. Potsdam ist mein Zuhause und Turbine ist und bleibt mein Verein”, sagt Schmidt über ihre neue Position.