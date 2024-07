Das riesige Fußballtor, das als Dekoration in der Fanzone der Fußball-Europameisterschaft am Brandenburger Tor steht, wird zum Verkauf angeboten. Geplant sei eigentlich, das überdimensionale Gehäuse nach dem EM-Finale am kommenden Sonntag abzubauen und zu verschrotten, teilte das Stahlbauunternehemen FSE aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) am Mittwoch mit. FSE hatte das Tor errichtet.