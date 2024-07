Laidouni verlässt Union Berlin in Richtung Katar

Aissa Laidouni verlässt Union Berlin nach eineinhalb Jahren und wechselt aus der Fußball-Bundesliga in Katars höchste Spielklasse zu Al-Wakrah SC. Dies gaben die Eisernen am Freitagabend bekannt. Der tunesische Nationalspieler hatte in Berlin noch einen Vertrag bis 2027, zu den Wechselmodalitäten machte Union keine Angaben.