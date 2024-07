Am 59. Geburtstag von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz trafen sich beide Mannschaften auf der Anlage der SG Eintracht Peitz, die damit ihr 100-jähriges Jubiläum feierte. Trotz der Temperaturen um die 30 Grad sahen die anwesenden 1.550 Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit geriet Zwickau, das vergangene Woche noch mit 1:6 gegen Zweitligist Hertha BSC unterlag, dann in Rückstand. Romarjo Hajrulla verwandelte eine ungenügende Parade des Zwickauer Torhüters aus der Nah-Distanz (47.). In der 62. Minute war es Jan Shcherbakovski, der mit einem sehenswerten Schuss aus rund 20 Metern zum 2:0 traf.

Dabei waren klare Chancen in der ersten Halbzeit noch Mangelware. Cottbus, das ohne seine Stammspieler Cigerci, Thiele und Rorig antrat, kam erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zu zwei Abschlüssen. Und hatte Glück, als Slamar für den bereits geschlagenen Schlussmann Sebald auf der Linie retten konnte (25. Minute).

In der Folge litt der Spielfluss unter vielen Wechseln beider Trainer. Zwickau jedoch verkraftete die Veränderungen besser, traf in der 73. durch Senkbeil und nach einer Ecke zum 1:2. In der 89. Minute gelang den Sachsen schließlich sogar der Ausgleich. Nach einer Freistoß-Flanke war es Eisler, der den Ball im Tor unterbrachte.

Weiter geht es für die Cottbuser am Sonntag, den 21. Juli, dann mit einem Testspiel bei Zweitligist Eintracht Braunschweig.