Wolfam Schulz Berin Lichtenrade Mittwoch, 17.07.2024 | 14:47 Uhr

Donnerwetter, tadellos.

In Berlin gibt es wirklich noch etwas was vollkommen in Ordnung ist.

Das ist wahrlich einer Auszeichnung wert.

Dank an die Greenkeeper, die haben Berlin in Europa positiv vertreten.