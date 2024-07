Der 1. FC Union Berlin trägt im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich ein Testspiel gegen den ukrainischen Spitzenklub Dynamo Kiew aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Die Partie findet am 18. Juli (17 Uhr) auf dem Platz des SV Kematen in Tirol statt.