Für insgesamt 428 deutsche Athletinnen und Athleten geht es bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris um Medaillen. Nicht wenige von ihnen kommen aus Berlin und Brandenburg und haben die Chance, in ihrer Sportart am Ende ganz oben zu stehen.

Die Olympischen Spiele 2024 werden am Freitag in Paris eröffnet. Zum dritten Mal findet das Großereignis in der französischen Hauptstadt statt, zuletzt vor genau 100 Jahren. Viele Monate haben sich die Sportler und Sportlerinnen in Trainingseinheiten und Wettkämpfen vorbereitet, um in diesem kurzen Moment auf ihrem Leistungshöhepunkt zu sein.

Zwischen dem 27. Juli und 11. August werden an 16 Wettkampftagen in 329 Wettbewerben 5.084 Medaillen vergeben. Bei den letzten Olympischen Sommerspielen in Tokio landete Deutschland im Medaillenspiegel auf Platz neun (10x Gold, 11x Silber, 16x Bronze).

Hier finden Sie die wichtigsten Termine mit Startern und Starterinnen aus Berlin und Brandenburg: