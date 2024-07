So 21.07.24 | 17:04 Uhr

Auch im Rückspiel gab es für Berlin Thunder gegen Vienna Vikings in der European League of Football (ELF) nichts zu holen. Am achten Spieltag verloren die Berliner im heimischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen das Topteam mit 9:34 (6:17).

Der Touchdown durch Aaron Jackson zu Beginn des zweiten Viertels ließ nur kurz Hoffnung bei den Hausherren aufkommen, die Partie gegen den Dauerrivalen endlich erfolgreich bestreiten zu können.