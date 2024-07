Hertha BSC erfährt auch in der zweiten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Zuspruch durch seine Fans. Wie die Berliner am Mittwoch mitteilten, wurden für die kommende Saison 23.000 Dauerkarten für die Heimspiele im Olympiastadion verkauft.

Damit wurde die Vorjahresmarke von 19.000 Saisontickets nochmals übertroffen. In den letzten Bundesliga-Jahren konnte Hertha BSC nicht so viele Dauerkarten absetzen.