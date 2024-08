So 11.08.24 | 21:17 Uhr

Berlin Thunder hat einen gelungenen Saisonabschluss im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark hingelegt. Mit 36:34 (23:23, 13:9) gewannen die Berliner ihr letztes Heimspiel in der European League of Football (ELF) gegen die Wroclaw Panthers aus Polen nach der fünften Verlängerung.

Es war aber nicht nur das letzte Heimspiel dieser Saison, sondern auch das letzte Football-Spiel überhaupt in der Spielstätte im Prenzlauer Berg. Das baufällige Stadion, in dem zahlreiche sporthistorische Augenblicke stattfanden, wird demnächst abgerissen und neu aufgebaut. Sicher ist: In der kommenden Saison benötigt Thunder ein anderes Stadion.