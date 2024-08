Die Berliner Beachvolleyballerin Laura Ludwig hat mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand das Viertelfinale erreicht. Das Duo gewann am Donnerstag im Achtelfinale gegen Paula Schürholz/Janne Uhl (Düsseldorf) mit 2:0 (21:11, 21:14).

Am Freitag treffen Ludwig/Lippmann auf Sandra Ittlinger und Kim van de Velde (Düsseldorf/Flacht).

Für die 38-jährige Ludwig ist es das letzte Turnier ihrer Karriere. Höhepunkt ihrer Beachvolleyball-Laufbahn war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Kira Walkenhorst. Ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den Weltmeistertitel. Zuletzt war sie gemeinsam mit Lippmann auch bei den Olympischen Spielen in Paris an den Start gegangen, war dort aber ohne Sieg in der Vorrunde ausgeschieden und hatte im Anschluss ihr Karriereende zum Saisonende bekanntgegeben.