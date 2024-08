Beachvolleyball-EM in den Niederlanden

Do 15.08.24 | 21:14 Uhr

Laura Ludwig und ihre Partnerin Louisa Lippmann haben das Achtelfinale bei der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden erreicht. Die 38 Jahre alte Olympiasiegerin von 2016 und die 29-jährige Lippmann setzten sich in Arnheim in der ersten K.o.-Runde gegen die Niederländerinnen Brecht Piersma und Wies Berkhuis mit 21:16, 21:19 durch.