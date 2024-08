Do 29.08.24 | 15:35 Uhr

Die Cottbuser Bahnrad-Sportlerin Maike Hausberger fährt bei den Paralympics in Paris in der Einzelverfolgung über 3.000 Meter um Bronze. Hausberger hatte in ihrem Lauf kurzzeitig einen Weltrekord aufgestellt, der direkt wieder übertrumpft wurde. Die Britin Daphne Schrager brauchte zwei Läufe später nur 3:45,133 Minuten und schnappte sich den Rekord.

Weil auch Xiaomei Wang aus China in der Klasse C3, die gemeinsam mit den Klassen C1 und C2 gewertet wird, in 3:44,660 Minuten einen Weltrekord aufstellte, hat Hausberger keine Chance mehr auf Gold. Gegen Flurina Rigling aus der Schweiz fährt die 29-Jährige aber um Bronze.

"Dass ich eine Bestzeit fahren kann, war mir klar. Dass es 20 Sekunden schneller wird, ist einfach gigantisch", sagte Hausberger in der ARD: "Egal wie lange der hielt, Weltrekord zu fahren ist etwas ganz Besonderes."