Arena am Ostbahnhof

Die Darts-Elite macht im Rahmen der Premier League voraussichtlich auch im kommenden Jahr Halt in Berlin. Das gab die Professional Darts Corporation (PDC) am Dienstag bekannt.

Demnach wird die Hauptstadt mit der Arena am Ostbahnhof am 3. April 2025 den neunten von insgesamt 16 Spieltagen austragen, bevor bei den Play-offs in London um den prestigeträchtigen Titel gespielt wird. Berlin ist damit zum sechsten Mal Mit-Austragungsort der Premier League.