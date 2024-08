Semechin: Bei mir hat sich generell in letzter Zeit sehr viel geändert. Früher war meine Stärke, dass ich im Ausdauerbereich relativ viel rausholen konnte. Das war nach der langen Chemotherapie nicht mehr so einfach. Wir musste also das ganze Training umstellen. Wir arbeiten jetzt mehr mit Explosivität, Power und Schnelligkeit. Wir mussten nun - kurz vor den Spielen - die beiden Blocks Schnelligkeit und Ausdauer zusammenführen. Das war schon eine Herausforderung.

In Paris nimmt Semechin in diesem Sommer zum vierten Mal an paralympischen Spielen teil.

Definitiv. Ich bin ein sehr positiver Mensch und das gibt mit die Kraft, all die Herausforderungen, die ich in den letzten Jahren hatte, durchzustehen. Ich glaube, wenn die Menschen mehr lächeln und positiver denken, kann das Leben eigentlich keinen anderen Weg einschlagen. Wir kontrollieren unsere Gedanken. Wenn wir positive Gedanken haben, wird der Tag viel schöner und angenehmer.

Insgesamt 24 Athletinnen und Athleten aus Berlin und Brandenburg machen sich in den kommenden Tagen auf den Weg nach Paris, um dort an den Paralympischen Spielen teilzunehmen. Auf einigen von ihnen liegen dabei große Medaillenhoffnungen.

Ihren größten sportlichen Erfolg haben sie 2021 bei den Paralympics in Tokio erlebt: Gold über 100 Meter Brust. Welche Gefühle und Erinnerungen haben Sie noch an diesen großen Moment?

Das war ein total schönes Gefühl, als ich angekommen bin. Obwohl ich erst später realisiert habe, dass ich gewonnen habe, weil ich es auf der Anzeigetafel ja nicht gesehen habe. Dann habe ich unfassbar angefangen zu heulen (lacht). Da sind die ganze Last, der Druck und die Erwartungen von mir abgefallen. Ich habe schließlich drei Anläufe gebraucht, bis ich diese Goldmedaille gewonnen habe. Das war für mich ein ganz besonderer Moment, den ich in der ersten Phase aber gar nicht genießen konnte, weil ich so starke Kopfschmerzen hatte. Ich hatte schon vor und während der Spiele gemerkt, dass da etwas ist. Ich dachte aber, dass es vielleicht das Klima ist, das in Japan ja ganz anders ist als in Europa. Wenn du so ein wichtiges Rennen hast, achtest du auch nicht auf deinen Körper. Da heißt es, alles auschalten und Vollgas geben. Danach hat es mich dann mehr und mehr eingeholt.