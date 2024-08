Do 01.08.24 | 14:41 Uhr

Toni Leistner bleibt in der kommenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga Kapitän von Hertha BSC. "Er ist ein Vorbild", sagte Trainer Cristian Fiél am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Berliner über den 33 Jahre alte Verteidiger. Leistner sei ein "Ansprechpartner" für viele junge Spieler, merkte der neue Chefcoach an.

Leistner war vor einem Jahr vom belgischen Club VV St. Truiden nach Berlin gewechselt und gleich Spielführer geworden.