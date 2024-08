Den Gästen aus Zehlendorf, die mit zwei Siegen aus drei Spielen überraschend stark in die Liga gestartet sind, gelang trotz der reichlichen Restspielzeit kein eigener Treffer. So darf Lichtenberg weiter von einer ähnlich erfolgreichen Pokalsaison wie in der vergangenen träumen, als es bis ins Halbfinale ging, in dem man dem späteren Sieger Viktoria Berlin unterlag.

Regionalliga-Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf ist in der ersten Runde des Berliner Landespokals ausgeschieden. Bei Lichtenberg 47, Tabellenführer der eine Klasse unter der Regionalliga angesiedelten Oberliga, setzte es eine 0:1-Niederlage. Torschütze des Abends vor 689 Zuschauern im Hans-Zoschke-Stadion war Luis Carl Millgram. Der 19-Jährige Flügelstürmer, der vor der Saison ausgerechnet aus Zehlendorf nach Lichtenberg gewechselt war, traf bereits in der achten Spielminute.

Der Titelverteidiger ist dabei bereits am Mittwoch, den 14. August in die zweite Runde des Berliner Landespokals eingezogen. Gegen den Bezirksligisten Friedrichshagener SV gelang dem Regionalligisten ein ungefährdeter 6:0-Erfolg. Es war der Auftakt in eine besondere Pokalwoche. Am Sonntag, den 18. August (13 Uhr), trifft die Mannschaft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten FC Augsburg.

Weitere Ergebnisse des Berliner Landespokals vom Freitag, den 16. August:

SSC Südwest 1947 - SV BW Hohen Neuendorf 3:0

SC Staaken - Friedenauer TSV 4:2

Meteor 06 - Berlin Hilalspor 1:0

TSV Rudow - Al-Dersim 5:2