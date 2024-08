Der 1. FC Union Berlin hat seine erste Testspielniederlage in der Saisonvorbereitung kassiert. Der Fußball-Bundesligist musste sich gegen den französischen Erstligisten Olympique Lyon im Stadion an der Alten Försterei deutlich mit 0:4 (0:0) geschlagen geben. Vor 13.317 Zuschauern erzielten Ainsley Maitland-Niles (49. Minute), Said Benrahma (65.) und Gift Orban mit einem Tore-Doppelpack (75., 85.) die Treffer für die Gäste.



Union-Trainer Bo Svensson wechselte zur Pause das komplette Team aus, um möglichst vielen Profis Spielpraxis zu geben. Einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Neuruppin merkte man den Berlinern an, dass die Beine schwer waren.