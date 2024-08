Union Berlin müht sich beim Viertligisten Greifswald in die zweite Runde

Lange biss sich der 1. FC Union in der ersten Runde des DFB-Pokals am Greifswalder FC die Zähne aus. In der zweiten Hälfte erlöste Joker Vertessen die Eisernen, sorgte für den 1:0-Endstand und bescherte Trainer Svensson einen gelungenen Einstand.